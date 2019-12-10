  1. Пятый канал
  4. Рейсовый автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие

Рейсовый автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие

, 23:17 | Нюра Незванова 74

Пассажирское транспортное средство опрокинулось на трассе в Михайловском районе.

Фото: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov

Рейсовый автобус опрокинулся в кювет во время движения по региональной автодороге «Михайловка-Елань» в Волгоградской области. Как пишет «Интерфакс», в результате ДТП пострадали люди.

В салоне, по предварительным данным, находились десять человек. Девять из них смогли выбраться самостоятельно, один человек оказался заблокирован. Пассажиров сейчас осматривают медики.

На месте происшествия работают экстренные службы области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Секачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в смертельном ДТП в Воронежской области погиб основатель крупной клиники Волгограда.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака?

Последние новости

23:41
Актриса сериала «Ивановы-Ивановы» Флоринская-Буданова травмировала ногу
23:29
Пассажирский Як-42 вернулся в аэропорт Уфы после отказа двигателя
23:17
Рейсовый автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие
23:10
Лавров предложил США принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны
22:58
Ксения Бородина назвала суррогатное материнство «современной формой торговли людьми»
22:47
Актриса сериала «Консультант» придумала идеальный подарок мужу на Новый год

Сейчас читают

«Я за равные браки»: Роза Сябитова высказалась о женитьбе Петросяна
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта
«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]