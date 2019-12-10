Рейсовый автобус перевернулся в Волгоградской области, есть пострадавшие

Рейсовый автобус опрокинулся в кювет во время движения по региональной автодороге «Михайловка-Елань» в Волгоградской области. Как пишет «Интерфакс», в результате ДТП пострадали люди.

В салоне, по предварительным данным, находились десять человек. Девять из них смогли выбраться самостоятельно, один человек оказался заблокирован. Пассажиров сейчас осматривают медики.

На месте происшествия работают экстренные службы области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Секачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в смертельном ДТП в Воронежской области погиб основатель крупной клиники Волгограда.