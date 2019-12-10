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  4. В смертельном ДТП в Воронежской области погиб основатель крупной клиники Волгограда

В смертельном ДТП в Воронежской области погиб основатель крупной клиники Волгограда

, 17:25 | Василий Заика Видео 34

Олег Соловьев вместе с женой, дочерью и ее супругом ехали на празднование юбилея.

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Фото, видео: Вконтакте @vrndtp

Основатель крупной частной клиники Волгограда вместе с семьей погиб в смертельном ДТП в Воронежской области.

Как стало известно 5-tv.ru, кандидат медицинских наук Олег Соловьев накануне отпраздновал 60-летие. Вместе с близкими людьми — женой, дочерью и ее супругом мужчина ехал на отдых, чтобы отпраздновать день рождения.

ВКонтакте @klinikadvizhenie

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авария произошла днем на 622 километре трассы Москва-Астрахань в Борисоглебском районе Воронежской области. По уточненным данным, водитель маршрутки, в которой находилась семья Олега Соловьева, по невыясненным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.

После удара микроавтобус врезался в «вазовскую десятку», двигавшуюся в попутном направлении. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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