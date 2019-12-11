Главу «Метростроя» Александрова заключили под стражу

Глава «Метростроя» Николай Александров заключен под стражу. Об этом стало известно поздно вечером 10 декабря.

Гендиректор компании стал фигурантом дела о растрате. Об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу сообщили в пресс-службе судов Северной столицы. Подозреваемый проведет в СИЗО до 8 февраля 2020 года.

Несколькими часами ранее Александрову предъявили обвинения в финансовых махинациях по статье УК РФ «Присвоение или растрата». А накануне — 9 декабря — был задержан предполагаемый подельник гендиректора «Метростроя» Анатолий Болотов. Ему также избрана мера пресечения в виде ареста до 6 февраля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал об обвинении, предъявленном главе «Метростроя».