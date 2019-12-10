Гендиректору ОАО «Метрострой» предъявили обвинения в присвоении и растрате

Генеральному директору ОАО «Метрострой» Николаю Александрову в Петербурге предъявлены обвинения по статье «Присвоение или растрата» в составе преступной группы при выполнении государственного контракта.

В настоящий момент суд удалился в совещательную комнату для принятия решения об избрании обвиняемому меры пресечения.

Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» Анатолий Болотов 9 декабря был задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Израиль. 10 декабря Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение об его аресте до 6 февраля 2020 года.

По версии следствия, Александров и Болотов, вступив в сговор, с целью дальнейшего хищения денежных средств, заключали фиктивные договоры на поставку материалов ОАО «Метрострой». Ущерб от их деяний оценивается в не менее чем 178 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров задержан в Петербурге.