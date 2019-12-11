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Строптивый конь скинул наездницу и устроил себе прогулку по Петербургу

, 8:27 Эфирная новость 35

Одинокую лошадь заметили очевидцы и сообщили в полицию.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

Автовладельцам Петербурга пришлось делить проезжую часть с лошадью.

Одинокого скакуна, бодро бегущего из центра в южную часть города, запечатлели очевидцы. Далеко уйти копытному участнику движения не удалось.

Животное быстро задержали полицейские. Выяснилось, что лошадь скинула наездницу и сбежала из центра города.

Женщина сейчас в травмпункте. А строптивого скакуна уже вернули хозяевам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пони в салоне самолета шокировал американских авиапассажиров. Лошадь, конечно, маленькая, но места занимает, как два взрослых человека. Соседи пони написали, что не готовы платить за билет и сидеть рядом с животным, которое даже не является домашним.

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