Строптивый конь скинул наездницу и устроил себе прогулку по Петербургу

Автовладельцам Петербурга пришлось делить проезжую часть с лошадью.

Одинокого скакуна, бодро бегущего из центра в южную часть города, запечатлели очевидцы. Далеко уйти копытному участнику движения не удалось.

Животное быстро задержали полицейские. Выяснилось, что лошадь скинула наездницу и сбежала из центра города.

Женщина сейчас в травмпункте. А строптивого скакуна уже вернули хозяевам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пони в салоне самолета шокировал американских авиапассажиров. Лошадь, конечно, маленькая, но места занимает, как два взрослых человека. Соседи пони написали, что не готовы платить за билет и сидеть рядом с животным, которое даже не является домашним.