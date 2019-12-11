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Скандал разразился на Украине из-за приезда «Мисс Львов» в Москву

, 8:00 | Ниса Мурзанаева Видео 81

Наталья Болюх вынуждена была оправдываться перед общественностью в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @topnatalia

Победительница конкурса красоты «Мисс Львов-2018» Наталья Болюх подверглась жесткой критике со стороны украинской общественности из-за недавнего приезда в российскую столицу.

Красавица из Незалежной прилетела в Москву, чтобы отметить день рождения. Украинским СМИ девушка заявила, что отправится отдыхать в Нидерланды. Об этом пишет издание «Сегодня».

Однако по фото, опубликованным Натальей Болюх в Instagram, фолловеры определили — развлекаться знаменитость ездила именно в столицу России. В настоящий момент все московские снимки из аккаунта модели удалены.

Из-за жесткой критики, обрушившейся на Наталья Болюх, она была вынуждена оправдываться перед поклонниками и всеми украинцами в Facebook. Манекенщица заверила пользователей, что является патриоткой Украины и поддерживает ее территориальную целостность. Однако у «Мисс Львов» есть друзья и в России, которых она очень ценит.

«Берегу эту дружбу, поэтому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве», — написала модель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гражданку Украины Софию Ротару начали травить из-за возобновления концертной деятельности в России.

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