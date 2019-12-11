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Президент Бразилии назвал экоактивистку Грету Тунберг «соплячкой»

, 9:49 | Ниса Мурзанаева Видео 46

16-летняя школьница тут же поменяла описание в своем Twitter-аккаунте.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Clara Margais, /Zhao Yan, Twitter @GretaThunberg

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг «соплячкой» и посетовал на чересчур большое внимание СМИ, уделяемое шведке. Об этом пишет издание Globo. Таким образом, глава государства отреагировал на заявление подростка о том, что коренных южноамериканцев буквально убивают, когда они пытаются защитить леса от незаконной вырубки.

«Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она», — цитирует СМИ бразильского лидера.

Грета Тунберг в ответ на это поменяла описание в Twitter-аккаунте на слово «Pirralha», которым ее назвал бразильский президент. До этого экоактивистка вносила изменения в профиль в соцсетях после того, как ее охарактеризовали президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экоактивистка Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию.

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