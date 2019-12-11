Мужчина с ножом напал на двух полицейских в Саратовской области

Мужчина напал на двух полицейских в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело.

В результате происшествия одного из правоохранителей госпитализировали.

По предварительным данным, полицейские прибыли по месту жительства 48-летнего мужчины в село Балтайского района. Увидев на пороге дома сотрудников в форме, злоумышленник набросился на них с ножом. На правоохранителях были надеты бронежилеты, однако одному из них это не помогло. Пострадавший был ранен в область живота.

Раненого сотрудника полиции госпитализировали и прооперировали. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина нанес около 20 ударов ножом продавщице в Приморье.