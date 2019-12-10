Шок-видео 18+: мужчина нанес около 20 ударов ножом продавщице в Приморье

Мужчина нанес около 20 ударов ножом бывшей возлюбленной, работающей продавщицей в Приморье. Трагедия разыгралась в городе Большой Камень. Об инциденте рассказали в региональном УМВД России.

По предварительной информации, 31-летний злоумышленник пришел в магазин, где работала его 28-летняя экс-сожительница, зашел за кассу и напал на бывшую подругу. На опубликованных в сети кадрах отчетливо видно, что в руках у мужчины находится нож. В общей сложности нападавший нанес женщине около 20 ударов холодным оружием.

Пострадавшая была доставлена в больницу, в каком состоянии находится раненая не уточняется. Нападавший задержан правоохранителями, он уже дал признательные показания. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина искромсал ножом обнаженную женщину в подъезде московского дома.