  1. Пятый канал
  4. Шок-видео 18+: мужчина нанес около 20 ударов ножом продавщице в Приморье

Шок-видео 18+: мужчина нанес около 20 ударов ножом продавщице в Приморье

, 10:29 | Ниса Мурзанаева Внимание: шокирующие кадры! 169

Злоумышленник уже дал признательные показания. Ему грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Instagram @dpskontrol125rus

Мужчина нанес около 20 ударов ножом бывшей возлюбленной, работающей продавщицей в Приморье. Трагедия разыгралась в городе Большой Камень. Об инциденте рассказали в региональном УМВД России.

По предварительной информации, 31-летний злоумышленник пришел в магазин, где работала его 28-летняя экс-сожительница, зашел за кассу и напал на бывшую подругу. На опубликованных в сети кадрах отчетливо видно, что в руках у мужчины находится нож. В общей сложности нападавший нанес женщине около 20 ударов холодным оружием.

Пострадавшая была доставлена в больницу, в каком состоянии находится раненая не уточняется. Нападавший задержан правоохранителями, он уже дал признательные показания. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина искромсал ножом обнаженную женщину в подъезде московского дома.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.72
-0.09 70.50
-0.26
Гороскоп на 10 декабря: покровительство Марса принесет удачу волевым людям

Последние новости

11:29
Фетисов опроверг слухи, что его дочь не говорит по-русски
11:18
В лобовом столкновении в Крыму погибла глава администрации Черноморского района Людмила Глушко
11:10
Неизвестный расстрелял пациентов больницы в Чехии, есть жертвы
11:08
В Осло и Стокгольме готовятся к торжественной церемонии вручения Нобелевской премии
11:00
Эксперты Роскачества назвали лучший оливковый майонез в магазинах России
10:50
Несколько человек погибли в результате стрельбы в больнице Чехии

Сейчас читают

«Ох, девочка!»: Полностью голая «британская Кардашьян» произвела фурор в сети
Гороскоп на 10 декабря: покровительство Марса принесет удачу волевым людям
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]