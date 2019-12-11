Фанаты испугались, что Прилучный разъехался с женой после слухов о его измене

Российские актеры театра и кино Агата Муцениеце и Павел Прилучный разъехались: артист отправился на юг России вместе с дочерью Мией, а его супруга — в Германию со старшим сыном Тимофеем. Об этом артисты сообщили лично на своих страницах в Instagram.

«Берлин. Семья. Предрождественская атмосфера, очень уютно на душе. И вообще… какие большие дети, у трех сестер Муцениеце», — написала Агата.

Instagram @agataagata

А Павел предпочел оставить фотографию без подписи, разместив несколько снимков с дочерью на фоне горного пейзажа. Как выяснилось, семья решила разделиться из-за плотного рабочего графика — у Павла гастроли в Пятигорске, а Агата решила просто насладиться отдыхом и редкими путешествиями с семьей: сестрами и их детьми.

Instagram @bugevuge

Поклонники пары, увидев, что одна из красивейших пар медиазнаменитостей отдыхает раздельно, сначала предположили, что поделили они детей не просто так. Ранее ходили слухи, что у Прилучного интрижка на стороне с актрисой Дарьей Мороз, которая не так давно оформила развод с режиссером Константином Богомоловым. Однако сами артисты недавно высмеяли эти домыслы в рамках выпуска блога Агаты Муцениеце «Прилучные будни».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Прилучный высказался о современных женщинах.