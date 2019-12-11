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Видео: Выпущенный в Черном море «Калибр» успешно поразил цель на берегу

, 12:50 | Светлана Александрова Видео 41

Учебные стрельбы провел фрегат ВМФ России «Адмирал Эссен», построенный в 2016 году.

Фото, видео: РИА Новости

Крылатая ракета «Калибр», выпущенная с фрегата «Адмирал Эссен» в Черном море, успешно поразила цель на берегу. Видео стрельб опубликовал телеканал «Звезда».

На снятых с беспилотника кадрах видно, как ракета, преодолев около 250 километров по сложной траектории, попадает в заданную точку на полигоне. «Калибр» сопровождали сверхзвуковые истребители.

Сообщается также, что это было первое применение такого оружия фрегатом проекта «Буревестник» в Черном море.

«Адмирал Эссен» вошел в состав ВМФ России в июне 2016 года. В этот раз экипаж отработал алгоритм действий для поражения надводного корабля условного противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу дал поручение военному ведомству увеличить число кораблей, оснащенных крылатыми «Калибрами» и «Цирконами».

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