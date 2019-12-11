В Ижевске расследуют смерть годовалого ребенка в частном детсаду

Годовалая девочка умерла во время тихого часа в частном детском саду в Ижевске. Трагедия случилась 10 декабря. Когда персонал учреждения поднимали детей после дневного отдыха, было обнаружено, что девочка не подает признаков жизни. Следов насильственной смерти, по предварительным данным, на теле не было.

По данному факту Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Принимаются все необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении СК РФ.

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