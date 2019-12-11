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  4. В Ижевске расследуют смерть годовалого ребенка в частном детсаду

В Ижевске расследуют смерть годовалого ребенка в частном детсаду

, 14:39 | Светлана Александрова 34

Тело девочки обнаружил персонал детского учреждения после тихого часа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Kremming, Stefan Kiefer, Horst Galuschka, Nikolay Gyngazov; Известия / Михаил Терещенко

Годовалая девочка умерла во время тихого часа в частном детском саду в Ижевске. Трагедия случилась 10 декабря. Когда персонал учреждения поднимали детей после дневного отдыха, было обнаружено, что девочка не подает признаков жизни. Следов насильственной смерти, по предварительным данным, на теле не было.

По данному факту Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Принимаются все необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении СК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти восьмилетнего мальчика после удаления зуба в Москве.

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