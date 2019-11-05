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  4. Ребенок скончался после удаления зуба в одной из московских клиник

Ребенок скончался после удаления зуба в одной из московских клиник

, 12:07 601

Причины смерти восьмилетнего мальчика выясняет Следственный комитет.

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Восьмилетний мальчик скончался после удаления зуба в одной из московских клиник. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла еще в конце сентября. Мать ребенка в поисках справедливости обратилась за помощью к детскому омбудсмену в Республике Тыва.

Женщина рассказала, что 24 августа 2019 года ее сыну в столичной стоматклинике на улице Профсоюзная удалили зуб. Через четыре дня у мальчика начались боли и проявился флюс. Стоматологи той же клиники вскрыли шов, промыли рану и назначили лечение. В этот же день, 28 августа, у ребенка открылось кровотечение и мальчика на «скорой» увезли в детскую больницу № 9. Врачи ввели маленького пациента в состояние медикаментозного сна, из которого он уже не вышел.

Уполномоченный по правам ребенка по Республике Тыва обратился с заявлением в Следственный комитет для расследования инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетний ребенок скончался в детском саду в Ухте.

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