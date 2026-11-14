Тело пропавшего туриста нашли на берегу у поселка Териберки в Мурманской области

Тело 37-летнего жителя Москвы, пропавшего во время туристической прогулки в Мурманской области, обнаружили на берегу возле поселка Териберка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«14 ноября на берегу одного из пляжей возле поселка Териберка обнаружено тело 37-летнего жителя Москвы, который пропал без вести 6 ноября 2026 года в ходе туристической прогулки», — говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла в районе пляжа «Яйца дракона». Группа туристов гуляла вдоль побережья, когда на нее обрушилась штормовая волна. Двух человек унесло в Баренцево море. Женщину тогда удалось спасти. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Группа могла находиться в сопровождении гида-экскурсовода. По одной из версий, туристы подошли слишком близко к воде, чтобы сделать эффектные фотографии. Известно, что в день происшествия в акватории Баренцева моря усилился ветер и выросли волны.

По факту произошедшего следственный отдел по Кольскому району проводит процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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