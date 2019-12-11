Очевидцы сняли шокирующие кадры крупного пожара в Екатеринбурге

Стало известно о нескольких взрывах на окраине города, где полыхает склад завода лакокрасочных изделий. Сообщается, что рядом со складом находятся цистерны с химикатами. Огонь охватил ангар в считанные минуты. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. По меньшей мере один человек пострадал.

На месте работают экстренные службы — десятки спасателей и почти 90 единиц техники. Дороги оцеплены. Развернут штаб, работает передвижная лаборатория для измерения вредных веществ в воздухе.

Сообщается, что к этой минуте пламя удалось локализовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что культурный центр горит под Иркутском на площади 800 квадратных метров.