В правительстве поддержали идею о снижении порога беспошлинного ввоза посылок

В правительстве поддержали предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из иностранных интернет-магазинов. С соответствующей инициативой выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Согласно проекту Минфина, с 1 июля 2020 года порог будет уменьшен до 100 евро, с 1 января 2021 года — до 50 евро, а с 1 января 2022 года — до 20 евро.

Комментируя инициативу Силуанова, глава Кабмина отметил, что оно еще будет обсуждаться. Он поручил министру финансов подготовить предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова, условия беспошлинного ввоза предлагается ужесточить на территории всего ЕАЭС, для того чтобы создать конкурентные условия для российской и зарубежной торговли и избежать потерь государственного бюджета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России снизились таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок.