Собчак, Бузова, Рудковская: Forbes составил рейтинг по заработку в Instagram

Журнал Forbes обнародовал список самых успешных медийных персон, которые смогли заработать в Instagram. В рейтинге 15 позиций, 13 из которых занимают женщины. Светские львицы смогли монетизировать аккаунты в соцсети и получить огромные дивиденты от рекламных постов.

Первое место в списке Forbes получила телеведущая Ксения Собчак. Доход звезды издание оценило в 1,6 миллиона долларов. Такую сумму знаменитость заработала благодаря Instagram за период с лета 2018-го по весну 2019 года.

Теледива Регина Тодоренко заняла в рейтинге второе место с доходом в 0,86 миллиона долларов за аналогичный период. Почетная третья строчка досталась певице Ольге Бузовой. Исполнительница заработала лишь на несколько тысяч долларов меньше, чем ведущая шоу «Орел и Решка».

В список также вошли множество других популярных медиаперсон: Полина Гагарина — на пятом месте; Елена Темникова — на шестом; Анна Хилькевич — на восьмом; Яна Рудковская — на девятом; Вера Брежнева заняла 12 место; Виктория Боня — 14-е и Наталья Рудова заняла 15-е место.

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