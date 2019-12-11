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  4. ТОП-3 недорогих кулинарных шедевра на Новый 2020 год

ТОП-3 недорогих кулинарных шедевра на Новый 2020 год

, 16:44 | Ниса Мурзанаева Видео 73

Подборка рецептов вкусных салатов поможет хозяйкам не только удивить гостей оригинальными блюдами, но и сэкономить.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernhard Schmerl, Frank Röder, digifoodstock.com

Совсем скоро наступит долгожданный праздник Новый год. Каждой хозяйке захочется не только порадовать гостей изысканными блюдами, но и попытаться сэкономить. 5-tv.ru сделал подборку рецептов самых вкусных и недорогих салатов для новогоднего застолья.

Салат с сухариками и колбасой

Для этого рецепта даже не обязательно покупать сухарики в магазине. Можно просто подсушить хлеб в микроволновой печи. Ингредиенты для оригинального блюда:

— три вареных куриных яйца;

— 200 грамм копченой колбасы;

— 150 грамм морковки по-корейски;

— 50-80 грамм сухарей.

Колбасу и яйца нарезаем продолговатыми брусочками, смешиваем с морковкой, сухарями и майонезом. Красиво сервируем и подаем на стол.

Салат «Польский»

Недорогой и максимально простой в приготовлении салатик. Продукты, которые понадобятся:

— 500 грамм белокочанной капусты (500 г);

— 100 грамм свежих огурцов;

— 100 грамм ветчины;

— укроп и петрушка по вкусу.

Все ингредиенты нужно тонко нашинковать, добавить соль и смешать со сметаной или майонезом.

Салат с корейской морковью и фасолью

Недорогое и оригинальное угощение для гостей. Для его приготовления хозяйке понадобятся:

— 150 грамм морковки по-корейски;

— 200 грамм консервированной фасоли;

— 100 грамм белокочанной капусты;

— 50 грамм сухариков.

Капусту следует тонко нашинковать, к ней добавить все остальные ингредиенты и майонез. 

Ранее 5-tv.ru опубликовал рецепт оригинального и простого гарнира к новогоднему столу.

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