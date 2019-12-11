Полина Гагарина в необычном платье поблагодарила фанатов за поддержку

Обворожительная Полина Гагарина регулярно радует своих фанатов свежими снимками со светских мероприятий. Они подмечают, что каждый наряд девушки красивее и ярче предыдущего. В этот раз Гагарина своим образом на церемонии «Песня года — 2019» точно не оставила никого равнодушным. Новые фото певица выложила в Instagram.

Гагарина вышла на ковровую дорожку в золотом платье с медным отливом. Певица решила не подчеркивать образ никакими аксессуарами. На ноги Полина надела балетки телесного оттенка. Исполнительница кокетливо кружилась и с удовольствием позировала перед камерами.

Instagram @gagara1987

Под фотографией Полина Гагарина поблагодарила слушателей за доверие и признание — исполнительница стала обладательницей награды «Певица года».

«Хочу поблагодарить всех за еще одну приятную награду Певица года, которую я получила на церемонии „Песня года — 2019“. Спасибо! Ваша поддержка дает мне больше сил, а это значит, что 2020 будет еще хитовее», — написала Полина.

Пользователи социальной сети одарили комплиментами очаровательную и талантливую Гагарину.

«Платье космос»»;

«Богиня и просто красотка»;

«Красавица невероятная», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лазарев пошутил над Гагариной, разглядывая совместные фото.