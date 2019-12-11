  1. Пятый канал
  4. Полина Гагарина в необычном платье поблагодарила фанатов за поддержку

Полина Гагарина в необычном платье поблагодарила фанатов за поддержку

, 23:00 | Алиса Старжевская Фото 61

Певица пришла в сногсшибательном наряде на церемонию «Песня года — 2019».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @gagara1987

Обворожительная Полина Гагарина регулярно радует своих фанатов свежими снимками со светских мероприятий. Они подмечают, что каждый наряд девушки красивее и ярче предыдущего. В этот раз Гагарина своим образом на церемонии «Песня года — 2019» точно не оставила никого равнодушным. Новые фото певица выложила в Instagram.

Гагарина вышла на ковровую дорожку в золотом платье с медным отливом. Певица решила не подчеркивать образ никакими аксессуарами. На ноги Полина надела балетки телесного оттенка. Исполнительница кокетливо кружилась и с удовольствием позировала перед камерами.

Instagram @gagara1987

Под фотографией Полина Гагарина поблагодарила слушателей за доверие и признание — исполнительница стала обладательницей награды «Певица года».

«Хочу поблагодарить всех за еще одну приятную награду Певица года, которую я получила на церемонии „Песня года — 2019“. Спасибо! Ваша поддержка дает мне больше сил, а это значит, что 2020 будет еще хитовее», — написала Полина.

Пользователи социальной сети одарили комплиментами очаровательную и талантливую Гагарину.

«Платье космос»»;

«Богиня и просто красотка»;

«Красавица невероятная», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лазарев пошутил над Гагариной, разглядывая совместные фото.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.57
-0.01 70.46
0.07
Как в ночь полнолуния привлечь деньги на осуществление мечты — совет астролога

Последние новости

0:05
Гарик Харламов предупредил о мошенниках, которые представляются его агентами
23:50
Два пилота погибли в результате крушения вертолета Ми-28 под Краснодаром
23:38
Пропавший Ми-28 разбился в Краснодарском крае
23:33
«Британская Кардашьян» в прозрачном латексном боди раззадорила фанатов
23:19
Пропала связь с Ми-28 Кореновского полка
23:14
Серийное производство арктических вездеходов «Шерп» начнется в России в январе

Сейчас читают

Звезда «Дома-2» Рита Керн в розовом белье показала упругие ягодицы
Как живет после выхода из колонии звезда «Дома-2» Анастасия Дашко
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака?

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]