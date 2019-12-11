Гороскоп на июнь 2020 года для всех знаков зодиака

Июнь 2020 года ознаменуется сразу двумя астрономическими событиями, которые окажут влияние на все знаки зодиака. 5 июня случится полутеневое лунное затмение, а уже 21-го числа жители восточной Африки, юго-восточной Европы и южной Азии смогут наблюдать солнечное кольцевое солнечное затмение.

Луна в начале лета окажется в полутени Земли. В области, куда солнечные лучи проникают хуже всего, однако полной теменью ее назвать нельзя. Астрологи отмечают специфику влияния такого положения планеты на поведение и настроение жителей Земли.

В этот период нам свойственны эмоциональные всплески, чрезмерная импульсивность, нередко агрессия. Основной лейтмотив этого времени проявится в душевном смятении и руководстве чувствами, а не головой.

Что касается кольцевого солнечного затмения, то стоит вспомнить, что дистанция между Луной и Землей непостоянна. В контексте кольцевого солнечного затмения Луна находится на внушительном расстоянии от голубой планеты и перекрывает светило таким образом, что вокруг нее самой образуется круг света. Человек реагирует на потерю главного источника тепла и света на ментальном уровне. В этот период у людей часто затмевается разум и они перестают мыслить рационально. Астрологи предупреждают: это время чревато появлением у человека необоснованной тревожности, нервозности и всякого рода сомнений.

Специалисты отмечают, что влияние затмений имеет временный характер. Запутавшиеся в этом промежутке времени ситуации разрешатся, а тревоги рассеются уже через 14 дней после начала кольцевого солнечного затмения.

5-tv.ru разобрался, что несет июнь 2020-го для всех знаков зодиака и как сначала лунное, а потом солнечное затмения повлияют на жителей Земли.

♈ Гороскоп для Овна на июнь 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

В отличие от большинства знаков зодиака, жизнь Овнов в июне 2020-го сложится благоприятно. Несмотря сначала на лунное, а потом солнечное затмения, первенец зодиака не ощутит на себе какого бы то ни было негативного влияния планет. И это при условии, что одну из главных ролей в июньском астрономическом театре играет Солнце!

Судя по гороскопу, причина кроется в природе Овна. Воинственное начало знака не так просто дастся под влияние Луны и Солнца. Овен, как истинный ребенок огненной стихии, не поддастся упадническим настроениям, которые транслируют в июне звезды. Вместо этого Овен подчинит их собственной воли и сумеет черпать энергию там, где остальные знаки давно бы впали в отчаяние.

Предупреждение для Овна

Впрочем, даже на солнце бывают пятна. Этими пятнами в июньский период для Овнов может стать подорванное здоровье. Гороскоп показывает, что идущие друг за другом затмения грозят подорвать ментальное здоровье первенца зодиака. В таком случае стоит ожидать снижения мотивированности, плохую концентрацию и общую вялость. Звезды говорят, что Овнам в этот период стоит проявить большее благоразумие и не ввязываться во всякую затею, какую только подкинет им в этот промежуток времени судьба.

♉ Гороскоп для Тельца на июнь 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Начало июня пройдет для Тельцов в спокойном русле. Первая половина месяца, судя по гороскопу, заставит второй знак зодиака потратиться. Виной тому послужит вовсе не солнечное затмение, но добродушие Тельца. Этим летом, как и всегда, двери его дома будут открыты для гостей. Последних ожидает теплый прием и море угощений. Остается лишь самому Тельцу не потеряться в водовороте соседских визитов и шумных компаний.

Впрочем, вам в любом случае придется отвечать за свои поступки. Особенно заметно эта тенденция проявится во второй половине месяца, чреватой недопониманием с окружающими. Гороскоп предсказывает, что в такие моменты Тельцам следует отставить взыгравшие внутри эмоции и прислушаться к голосу разума. Солнечное затмение, конечно, подпитает вашу импульсивность, но конечный исход дела только за вами.

Предупреждение для Тельцов

Июньский гороскоп показывает, что первая половина месяца богата на приятные встречи и обмены позитивной энергией. Все изменится с началом солнечного затмения. Звезды предсказывают Тельцам повышенную эмоциональность с 21 июня. Ситуация сохранится на протяжении последующих двух недель. Тельцам в этот период бесполезно даже пытаться избежать влияния кольцевого солнечного затмения. Повышенная агрессивность, желание покритиковать окружающих — малая часть из того, на что способен Телец под воздействием сначала лунного, а потом солнечного затмений.

Однако второй знак зодиака может ощутимо облегчить свое положение при таком раскладе. Для этого достаточно прислушаться к себе и своим желаниям — даже самым неистовым и безумным. Гороскоп показывает, что вас может посетить инсайт или просто дельная идея.

♊ Гороскоп для Близнецов на июнь 2020-го

(21 мая — 21 июня)

Близнецов не зря считают всезнайками зодиакального круга. Люди, рожденные под этим знаком, чаще всего широко эрудированны. Такие личности руководствуются исключительно умом. Чувства и внезапные эмоции они предпочитают анализировать и систематизировать. Возможно, по этой причине влияние двух подряд затмений не окажут на них столь сильного влияния, как в случае с некоторыми другими знаками. Кроме того, в июне знак Близнецов вступает в свои права. Судя по гороскопу, если в жизни Близнецов в июне и произойдут знаковые события, то место им найдется во второй половине месяца. Этот промежуток времени обещает запомниться не только Близнецам, но, в том числе их ближайшему окружению.

Предупреждение для Близнецов

С начала солнечного затмения (после 21 июня. — Прим. ред.) Близнецы ощутят внутреннюю подавленность. Прежняя мотивированность сменится упадком духа, столь привычную тягу ко всему новому заменит апатия. Виновником этого будут не только пресловутые затмения.

Гороскоп показывает, что дополнительным поводом для ухудшения самочувствия у Близнецов в этот период станет начало царствования Рака. Повышенная эмоциональность последнего в тягость Близнецам. Звезды говорят, что лучшим решением в это время станет временная самоизоляция и отдых от всякого рода каналов коммуникации.

♋ Гороскоп для Рака на июнь 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Июнь рискует стать для Раков одним из самых неблагоприятных месяцев в 2020 году. Делу не поможет даже начавшийся период царствования четвертого знака зодиака. Пусть Луна является планетой-управителем Рака, это вовсе не означает, что тот вправе ждать от нее поблажек. Тем более если речь идет о лунном полутеневом затмении. Звезды говорят, что в этот промежуток времени Раки как никто другой ощутят свою водную ипостась.

Судя по гороскопу, этот период будет полон перепадами настроений. Причина тому не только в природе четвертого знака, но и в следующих друг за другом затмениях. Впрочем, у Раков есть шанс на то, чтобы облегчить свое и без того незавидное положение в этот период.

Предупреждение для Раков

Гороскоп показывает, что в столь непростой период Ракам лучше окружить себя верными и любящими людьми. Не ищите новых знакомств и не запускайте новые проекты. Ограничьте контакты не только сред близких или друзей, но и на работе. Важные шаги или начало проектов отодвиньте на следующий месяц.

Если обстоятельства заставляют вас что-то предпринять, то звезды рекомендуют осуществить задуманное ближе к концу июня. Судя по гороскопу, влияние солнечного затмения начнет постепенно спадать в конце июня. Лучшего времени, чем это, в июне для Раков не предвидится.

♌ Гороскоп для Льва на июнь 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Чувственная природа пятого знака зодиака сослужит ему хорошую службу в такой непростой период, как начало лета 2020-го. Лунное затмение практически не окажет воздействия на царственную кошку. Благодарить за это следует огненную натуру пятого знака зодиака.

В отличие от тех же Раков, ни перепадов настроения, ни эмоциональных всплесков Львам большую часть июня не грозит. Их не сможет вывести из себя даже глубокая и во многом нестабильная энергетика Луны. Судя по гороскопу, причина тому — врожденная самоуверенность Львов. Последняя только усилится с началом солнечного затмения. В этот промежуток времени звезды рекомендуют Львам не поддаваться на возможные провокации окружающих и продолжить идти своим путем.

Предупреждение для Льва

Гороскоп показывает, что конец июня может преподнести Львам несколько неприятных сюрпризов. Самый главный из них — это сбой в энергетическом поле пятого знака зодиака. Причина этому — идущие друг за другом затмения. Апатия и отсутствие мотивации — верхушка айсберга. Если Львам не удастся взять себя в руки, их и без того угнетенное состояние перерастет в настоящую депрессию. Впрочем, шанс не поддаться воздействию планет все-таки существует.

Гороскоп предсказывает, что Льву все же удастся пополнить исчерпанные энергетические ресурсы. Для этого вам потребуется просто плыть по течению, не отвлекаясь на мирскую суету.

♍ Гороскоп для Девы на июнь 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Привыкшая все везде успевать Дева не лучшим образом отреагирует на идущие друг за другом затмения. Даже будучи в меру приземленной личностью, она рискует не справиться с царящими вокруг нее страстями и эмоциями. Звезды в этот промежуток времени советуют рассчитывать исключительно на себя. Победа в таком случае гарантирована.

Судя по гороскопу, шестой знак зодиака рискует потерять общность интересов с ближайшим окружением. Лунное затмение сделает хорошо воспитанных Дев чуть большими затворниками. Самоизоляция чревата упущением уникальных возможностей, ослабеванием дружеских связей и последующим выпаданием из общественной жизни. Гороскоп в этот период советует не замыкаться в себе, в противном случае — беды не избежать.

Предупреждение для Девы

Судя по гороскопу, самый сложный период в июне у Девы наступит ближе к концу месяца. В этот промежуток времени обострятся конфликты прошлого, вновь дадут о себе знать старые недуги. Впрочем, у Девы есть все шансы выйти из сложившихся обстоятельств победителем.

Гороскоп предсказывает, что единственно правильное решение в такой ситуации — это стать более осмотрительными. Внимательность с толикой подозрительности облегчат жизнь Девы в этот непростой для нее месяц.

♎ Гороскоп для Весов на июнь 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Весы, благодаря врожденной двойственности, прочувствуют затмения глубже остальных знаков. В начале лета перед седьмым знаком встанет серьезный выбор. Судя по гороскопу, от него может зависеть дальнейшая судьба Весов. Ваша задача состоит в том, чтобы следовать зову сердца и не обращать внимания на советы злопыхателей.

Осложнить ваш выбор рискует сначала лунное затмение, а затем следующее за ним солнечное затмения. Такое положение планет заставит Весов впасть в крайности. Судя по гороскопу, сохранить психологическую стабильность вам поможет эгоизм. Звезды говорят, что любовь к себе смягчит влияние планет и сделает июнь для вас более спокойным месяцем. Впрочем, объективное к себе отношение тоже никто не отменял.

В любви к себе не стоит перебарщивать — в противном случае чаши Весов прогнутся уже не под влиянием планет, но из-за вашего тучного самолюбия!

Предупреждение для Весов

Гороскоп призывает Весов не зацикливаться на себе и не забывать про ближайшее окружение. Влияние солнечного затмения начнет спадать ближе к концу июня. Однако опасность подпасть под изменчивое настроение звезд для Весов существует и в первой половине июля. Солнечное затмение ослабнет лишь через пару недель после 21 июня. Вашей вины в этом нет: так было всегда.

Согласно поверьям, всякое затмение окончательно ослабевает лишь спустя две недели. Поэтому звезды рекомендуют седьмому знаку гнуть свою линию и в июле. Главное, не теряйте связь с действительностью, и учитывайте настроения окружающих.

♏ Гороскоп для Скорпиона на июнь 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Скорпион — главный нелюдим зодиакального круга. Очень часто возникающие на горизонте событий неурядицы будто бы обходят их стороной. Причина этого кроется в природе этого знака. Многие Скорпионы всю жизнь придерживаются нигилистических взглядов, что помогает им сохранить свой индивидуализм.

Однако в июне 2020-го восьмому знаку зодиака не удастся спрятаться от влияния сразу двух затмений. Судя по гороскопу, этому поспособствует водная природа Скорпиона. Обычно апатичные и ко многим вещам равнодушные, в этом месяце Скорпионы переживут не одну эмоциональную бурю. На них окажется богата первая половина июня. Вторая его часть, пусть и ознаменованная солнечным затмением, пройдет для вас в разы проще.

Предупреждение для Скорпиона

Гороскоп показывает, что на смену тревогам в первой половине июня, придут спокойствие и гармония во второй. Переменам поспособствует солнечное затмение. Традиционно Солнце вносит ясность в запутанные аспекты жизни, поэтому солнечные затмения издревле воспринимались как дурное предзнаменование. В 2020-м лунное затмение произойдет 5-го числа. Солнечное — 21-го. Согласно гороскопу, оно будет иметь влияние на мироощущение даже у такого скептика, как восьмой знак зодиака.

В июне перекрытие Луной солнечного диска поможет Скорпионам выйти из того психоэмоционального состояния, в которое их ввело лунное затмение. Гороскоп показывает, что окончательно Скорпион оправится от лунного затмения в середине июля.

♐ Гороскоп для Стрельца на июнь 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Несмотря на всю свою самобытность и индивидуальность, в этом месяце Стрельцы ощутят себя маленьким винтиком большой машины. Главную роль в этот период играет не самочувствие или цели Стрельца, но его окружение. Настроения друзей и близких станут формирующей силой для вас в этот промежуток времени. Однако звезды предупреждают, что так будет не всегда.

Гороскоп показывает, что первая половина месяца действительно пройдет для Стрельцов ни шатко ни валко. Вы с головой уйдете в эмоции, выяснение отношений и даже в чужие проекты. Времени на себя у вас в первой половине июня не останется вовсе. Однако после 21-го числа дела пойдут в гору и вы сможете снять с плеч груз обязанностей и заняться делами.

Предупреждение для Стрельца

Судя по гороскопу, все проблемы Стрельцов в начале лета происходят из их недальновидности в прошлом. Ошибочные действия и скоропалительные выводы приведут к печальным последствиям, которые Стрельцам придется расхлебывать. Однако шанс выйти из сложившихся обстоятельств вам все-таки предоставят.

Гороскоп показывает, что десятому знаку зодиака удастся выйти из сложившейся ситуации победителем. Звезды подсказывают, что для благоприятного исхода Стрельцам потребуется отсечь страх перед неудачей и просто делать то, что требуется.

♑ Гороскоп для Козерога на июнь 2020-го

(22 декабря — 20 января)

На первый взгляд, аскетичного и твердолобого Козерога не должно волновать ни солнечное, ни лунное затмения. Трудоголик всея гороскопа слабо ощутит на себе воздействие двух главных астрономических событий месяца. Вместо них решающую роль в вашей жизни в этот промежуток времени сыграют социальные связи. Звезды отмечают, что далеко не всегда это будут ваши друзья и близкие. Ваша задача в этот период состоит в том, чтобы очаровать даже несимпатичных вам людей.

Гороскоп показывает, что в первой половине июня Козерога втянут во всякого рода разбирательства. В лучшем случае это будет выяснение отношений в паре, в худшем — судебный процесс. Звезды говорят, что ситуация разрешится после 21-го числа.

Предупреждение для Козерога

Судя по гороскопу, Козероги в июне 2020-го примерят на себя роль арбитра. Хочется вам того или нет, но вас попросят рассудить друзей, привести к пониманию любящую пару, в общем — урезонить назревающий конфликт. Отказываться будет невежливо и просто неправильно.

Конфликт, кстати, случится не по их вине, но под влиянием лунного затмения. Эмоции в такое время возобладают над многими из нас. Вам же достанется роль аналитика и миротворца. Гороскоп призывает Козерогов не прятать голову в песок и сделать все, что требуется. Звезды говорят, что в будущем это зачтется.

♒ Гороскоп для Водолея на июнь 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Июнь обещает Водолеям благоприятный период. 11-й знак зодиака не станет размениваться на ответные реакции сначала лунному, а затем солнечному затмению. Не станет он впитывать и настроения ближайшего окружения. Вместо того, чтобы подпасть под воздействие двух главных астрономических событий месяца, Водолей посмотрит на ситуацию с философской точки зрения. Чему быть, того не миновать. А стоит ли переживать? Такова тенденция развития событий в жизни Водолеев в этот промежуток времени. Но не все коту масленица!

Гороскоп предупреждает: Водолеям не стоит задирать носа и следует отнестись к проблемам друзей и близких с пониманием.

Предупреждение для Водолея

Водолеям в начале лета следует проявить чуткость по отношению к друзьям и близким. Пусть вы находите их проблемы малозначимыми и легко решаемыми, возможно, вы видите лишь верхушку айсберга. Не сочтите за труд спуститься с небес на землю! Велика вероятность, что вы многого не знаете о сложившейся ситуации.

В случае, если Водолеи не прислушаются к совету звезд, существует риск потерять товарищей и даже нажить себе врагов. Гороскоп показывает, что сейчас не время гнуть свою линию. Самое правильное в таких обстоятельствах — оставаться человеком и проявить чуткость к окружающим.

♊ Гороскоп для Рыб на июнь 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Июнь выдастся для Рыб неоднозначным периодом. Благодаря их природной рассеянности и отчужденности, влияние лунного и солнечного затмений они ощутят слабее остальных. Вместо резких перепадов настроений и эмоциональных всплесков Рыбы в этот период ощутят спад во многих сферах жизни. А там и до полной апатии недалеко!

Гороскоп предсказывает возрастающую отчужденность. Как результат: упущенные возможности на работе и недосказанность в личной жизни. Звезды советуют Рыбам не замыкаться в себе и обратить внимание на вечное, ценное, доброе. Проблемы приходят и уходят. То же самое случится в этом месяце.

Предупреждение для Рыб

Гороскоп показывает, что период смятения и неуверенности в себе закончится ближе к концу месяца. После 21-го числа Рыбы ощутят приток энергии и повышенную мотивированность. Звезды призывают не поддаваться эмоциям. Вооружитесь благоразумием и все решения принимайте с холодной головой. Судя по гороскопу, только так вам удастся не упустить заманчивые предложения, но и не ввязаться в опасную авантюру.

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