В предстоящие сутки, а точнее в 8:13 по московскому времени наступит полнолуние, которое еще называют «полнолунием долгой ночи», поскольку приходится оно на самые длинные ночи в году перед зимним солнцестоянием.

Как рассказала на своей странице в Instagram ведический астролог Яна Ваганова, Луна в это время будет находиться в знаке Тельца, что является самым сильным положением. А поскольку Солнце в период предстоящего полнолуния расположено в Скорпионе, мистическая сторона жизни проявится максимально.

В связи с этим специалист поделилась практикой, которая помогает привлечь финансы на реализацию своих заветных целей. Астролог рекомендует в ночь полнолуния взять как можно больше наличных денег крупными купюрами и разложить их в разные места по верхам квартиры — на шкафы и на полки. Там они должны оставаться и заряжаются энергией Луны в течение семи дней. После этого деньги нужно собрать и потратить часть из них на маленький символ своей мечты.

«Например, я покупала коврик для новой квартиры, вонючку для новой машины, теперь есть и то и другое. Одна моя ученица покупала брелок, потом удивительным образом купила квартиру, другая ученица — машину через этот ритуал», — пояснила Ваганова.

Instagram @yanavaganova_astrolog

По ее словам, предстоящий период полнолуния вообще благоприятен для принятия важных решений, в это время можно изменить свою судьбу.

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