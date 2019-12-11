Адвокат историка Соколова изложил свои версии причин убийства аспирантки Ещенко

Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Почуев озвучил две версии, на которые опирается линия защиты. По его словам, роковую роль в мотивации его 63-летнего подопечного мог сыграть как медицинский, так и эмоциональный факторы.

«Они вместе с Анастасией принимали противовирусные препараты — у защиты возникли вопрос, что это могло на человека в возрасте сильно повлиять, и он просто потерял контроль. Также никто не отменяет версию состояния аффекта», — рассказал он.

При этом адвокат подчеркнул, что называть Соколова невменяемым нельзя — он бы просто не написал столько уникальных исторических работ по периоду Наполеона Бонапарта.

Результаты экспертизы

Итоги психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова могут быть готовы к январю 2020 года.

«Это решается самими экспертами, есть определяющий приказ Минздрава, который определяет сроки. Срок — 30 дней, так что это примерно начало января», — пояснил адвокат.

При этом он добавил, что специалисты могут прийти к мнению, что им недостаточно времени, и запросить дополнительные материалы. В таком случае процесс может затянуться.

Недобросовестные СМИ

Адвокат добавил, что из-за откровенной травли, развернутой в СМИ, общественный вердикт его подзащитному уже вынесен, а потому следствие уже не может быть объективным.

«В поисках информационной наживы СМИ и другие личности вмешиваются в личные вещи и дела подзащитного. Считаем это недопустимым. На данный момент мы подали заявление в полицию и будем разворачивать фронты работ на недобросовестных журналистов и СМИ, которые нарушают нормы закона и морали», — предупредил он, отметив, что «как только Соколова не предлагали казнить».

Он подчеркнул, что и в полицию, и в Общественную коллегию по жалобам на прессу, возглавляемую известным тележурналистом Владимиром Познером, соответствующие заявления о недобросовестных СМИ уже поданы.

Историк Олег Соколов арестован на два месяца — его обвиняют в убийстве своей бывшей студентки, аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, в начале ноября он застрелил девушку в своей квартире, а затем разделил ее тело на части и в несколько заходов пытался вынести останки и утопить их в реке Мойке. В декабре бывший доцент СПбГУ Олег Соколов прошел экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве.