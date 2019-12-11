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«Британская Кардашьян» в прозрачном латексном боди раззадорила фанатов

, 23:33 | Карина Бернтгольц Фото 379

Деми Роуз сделала фото в сексуальном наряде, который подчеркнул ее пышные формы.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Популярная модель Деми Роуз, известная на просторах сети как «британская Кардашьян», взбудоражила фанатов новым фото. Ежедневно блогер радует поклонников снимками в совершенно разных эффектных образах. Однако, судя по лайкам, подписчикам больше всего нравятся самые откровенные кадры, на которых лучше можно разглядеть изгибы тела девушки.

Instagram @demirosemawby

На этот раз Деми Роуз похвасталась «аппетитными» формами в прозрачном латексном боди черного цвета. В сторис в Instagram модель опубликовала фотографию, где позирует перед камерой в сексуальном наряде, через который просвечивает ее пышная грудь. Пикантности снимку добавляет поза блогера. Роуз слегка приоткрыла рот и сделала вид, будто облизывает палец, что не могло не впечатлить представителей мужского пола.

«Британской Кардашьян», как всегда, удалось удивить пользователей сети. В таком дерзком образе она предстала впервые.

Ранее 5-tv.ru показывал фото, на котором Деми Роуз позирует абсолютно голой.

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