«Британская Кардашьян» в прозрачном латексном боди раззадорила фанатов

Популярная модель Деми Роуз, известная на просторах сети как «британская Кардашьян», взбудоражила фанатов новым фото. Ежедневно блогер радует поклонников снимками в совершенно разных эффектных образах. Однако, судя по лайкам, подписчикам больше всего нравятся самые откровенные кадры, на которых лучше можно разглядеть изгибы тела девушки.

Instagram @demirosemawby

На этот раз Деми Роуз похвасталась «аппетитными» формами в прозрачном латексном боди черного цвета. В сторис в Instagram модель опубликовала фотографию, где позирует перед камерой в сексуальном наряде, через который просвечивает ее пышная грудь. Пикантности снимку добавляет поза блогера. Роуз слегка приоткрыла рот и сделала вид, будто облизывает палец, что не могло не впечатлить представителей мужского пола.

«Британской Кардашьян», как всегда, удалось удивить пользователей сети. В таком дерзком образе она предстала впервые.

Ранее 5-tv.ru показывал фото, на котором Деми Роуз позирует абсолютно голой.