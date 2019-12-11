«Британская Кардашьян» в прозрачном латексном боди раззадорила фанатов

Популярная модель Деми Роуз, известная на просторах сети как «британская Кардашьян», взбудоражила фанатов новым фото. Ежедневно блогер радует поклонников снимками в совершенно разных эффектных образах. Однако, судя по лайкам, подписчикам больше всего нравятся самые откровенные кадры, на которых лучше можно разглядеть изгибы тела девушки.
На этот раз Деми Роуз похвасталась «аппетитными» формами в прозрачном латексном боди черного цвета. В сторис в Instagram модель опубликовала фотографию, где позирует перед камерой в сексуальном наряде, через который просвечивает ее пышная грудь. Пикантности снимку добавляет поза блогера. Роуз слегка приоткрыла рот и сделала вид, будто облизывает палец, что не могло не впечатлить представителей мужского пола.
«Британской Кардашьян», как всегда, удалось удивить пользователей сети. В таком дерзком образе она предстала впервые.
Ранее 5-tv.ru показывал фото, на котором Деми Роуз позирует абсолютно голой.