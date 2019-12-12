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  4. Екатеринбурженка отсудила у фотосалона компенсацию за свой снимок на надгробии

Екатеринбурженка отсудила у фотосалона компенсацию за свой снимок на надгробии

, 7:54 Эфирная новость 58

Актриса Кристина Асмус недавно тоже неожиданно для себя стала лицом весьма специфической рекламной компании.

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Фото, видео: 5-tv.ru, ВКонтакте @e.kolbasina

Компенсацию за пережитый ужас теперь придется заплатить одному из фотосалонов Екатеринбурга. В рекламе надгробий они использовали изображения живых людей. Так похоронили заочно и Екатерину, девушка узнала себя на траурном овале с датами жизни.

Придя в себя после тяжелого потрясения, она обратилась в суд за возмещением морального вреда. Потребовала 200 тысяч компенсации за моральный вред, ведь ее буквально «похоронили» заживо.

Подробности жуткого судебного дела у Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус отказалась от претензий к авторам своего фото на надгробии. Адвокат актрисы заявил, что «похоронившая» ее компания принесла извинения.

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