ТОП-10 женских имен, обладательницы которых притягивают мужчин как магнит

Почему кому-то везет в любви больше, а кому-то меньше? Таким вопросом наверняка хоть раз задавалась каждая представительница прекрасного пола. Портал Lisa.ru выяснил, в чем может крыться успех или, наоборот, неуспех девушек у противоположного пола. Оказывается, все дело в имени. Ниже приведен список десяти женских имен, обладательницы которых притягивают мужчин как магнит.

Екатерина

Если эта царственная особа попадет в заботливые руки, то с легкостью превратится в нежного домашнего котенка. Такая двойственность натуры и особенная женственность делает Екатерину неотразимой в глазах мужчин.

Жанна

Обладательницы этого страстного имени привлекают мужчин своей непосредственностью и легкостью характера.

Анастасия

Красавицы из русских сказок, чаще всего звались Анастасией — это символ женской притягательности на все времена. Именно обладательницам этого имени свойственна мягкость, женственность и грация.

Виктория

В переводе с латинского это имя означает «победа». Виктории, как правило, обладают упрямым и волевым характером, что позволяет им достигать своих целей. Мужчинам такие девушки невероятно нравятся.

Алена

Обладательницы нежного имени выглядят такими и в глазах мужчин. Красота, легкость и некоторая их загадочность притягивает мужчин к девушкам по имени Алена.

Ксения

Как правило, напориста и трудолюбива. Имя Ксения несет в себе мощную энергетику, способную привлечь любого представителя сильной половины человечества. А также является одним из самых сексуальных имен.

Алла

Энергичная Алла способна покорить любого мужчину, ведь в ней одновременно уживаются импульсивность и некая сдержанность. Имя имеет отличнейшую значимость и наделяет носительницу хорошей совместимостью со многими знаками зодиака.

Елена

В Древней Греции красоте Елены Троянской завидовали даже богини. Ей поклонялись многие герои и рисковали жизнью, соперничая за ее внимание. Сегодня девушка с таким именем не менее привлекательна для современных мужчин и способна завоевать любого одним только взглядом.

Юлия

Обладательницы этого имени невероятно общительны и коммуникабельны, они склонны к авантюрам и немного легкомысленны. Юлии способны завоевать представителей сильной половины человечества своим веселым нравом.

Мила

Сейчас это одно из самых популярных имен среди новорожденных девочек. Милы обладают нежным, кротким и покладистым характером, который при этом способен увлечь любого мужчину.

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