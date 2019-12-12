Видео: завод «Массандра» стал визитной карточкой крымского «Императорского маршрута»

Журналисты получили уникальную возможность пройти по «Императорскому маршруту». Крым в этом проекте занимает особое место. Буквально все на полуострове пропитано историей царской семьи. Посмотреть на роскошные дворцы и резиденции мечтают миллионы туристов.

А легендарный завод «Массандра» называют гастрономической жемчужиной России. По царским тропам отправилась Мэри Бадунц.

От Ялты до Евпатории, от Севастополя до Феодосии. Наверное, нет на полуострове места, где не ступала бы нога царской семьи. В национальном проекте «Императорский маршрут» Крым занимает особое место.

«Вниманию царской семьи Крым очень обязан. Статусом, собственно говоря, курорта, большим количеством дворцов. Я считаю, благодаря их вниманию, Крым значительно развивался. Для Крыма почетно и интересно участвовать в таких больших проектах федерального значения», — рассказывает Вадим Волченко, министр курортов и туризма республики Крым.

Практически все известные дворцы на полуострове были собственностью династии Романовых. Жить царская семья предпочитала на самом живописном Южном берегу. Именно тогда здесь появились летние резиденции, которые и сегодня вызывают восхищение туристов.

В Ливадийском дворце проживало три поколения Романовых. Именно здесь прошло детство последнего императора Николая II. Царь очень любил летнюю резиденцию, часто приезжал сюда с семьей. Дворец построили по последнему слову техники, провели электроэнергию, водоснабжение, центральное отопление и телефонную связь. Был свой автопарк и даже лифт, который работает до сих пор.

Как говорят историки, последний коронованный российский царь Николай II любил полуостров по — особенному.

Пожалуй, главная визитная карточка «Императорского маршрута» — завод «Массандра». Царь хотел сделать полуостров сердцем российского виноделия, поэтому попросил Князя Голицына возглавить Удельное ведомство. Лев Сергеевич к тому времени уже успешный производитель шампанского в Новом Свете, с воодушевлением взялся за грандиозный проект. Началась новая эра в истории нашего виноделия.

«Он через графа Воронцова делает Голицыну предложение — возглавить виноделие. Видя, что у Голицына хорошо получается. Голицын дает добро выезжать со своего имения. Проехал весь южный берег Крыма и видит, что те маленькие винзаводики, которые были построены — они были мелкого заложения», — рассказывает экскурсовод Александр Жуков.

Именно тогда Николай II по совету Льва Голицына начинает строительство знаменитых винных погребов, которые называют подвалами. Прямо в скале, на глубине 50 метров, вырубили семь тоннелей длиной по 150 метров каждый. И до сих пор зимой и летом здесь стоит оптимальная температура. Вина выдерживали в дубовых бочках. Император лично приезжал, чтобы проверять ход строительства подвалов.

«Всем обществом поехали в Массандру, где подробно осмотрели новый винный погреб. Устроено все по последним требованиям винного дела — прочно, широко и практично», — поделился тогда император.

Император знал толк в хорошем вине. Пробовал практически каждый новый сорт, но особенно предпочитал крепленое массандровское.

В энотеке первые коллекционные бутылки торжественно заложили в присутствии Николая II. Царь очень любил «Портвейн Красный», говорят даже сам придумал эскиз бутылки.

А вот императрица Александра Федоровна предпочитала более изысканные «Слезы Христа». Эти вина «Массандра» выпускает до сих пор. Как и многие, навсегда отмеченные своей императорской историей.

«Ему настолько понравился „Портвейн Красный ‚Ливадия‘“, что Николай II своим указом запретил покупать портвейны в Португалии, а только с Крыма поставлять. А сам имел только плоскую фляжку, с серебряным колпачком за голенищем, и, когда ему очень хотелось он доставал, там помещалось две столовые ложки. Пробовал, наслаждался и обратно. Это точно было так», — рассказывает экскурсовод Александр Жуков.

С «Императорским маршрутом» уже познакомились российские школьники. Более 300 детей из 12 регионов страны отправились в путешествие по полуострову, практически прикоснувшись к истории. Но его создатели главную ставку делают на иностранных туристов. Ведь за рубежом семья Романовых до сих пор не просто фамилия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что начался розлив коллекционного вина «Херес Массандра» с этикеткой Крымского моста.