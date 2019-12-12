«Я не довесок к Петросяну»: помощница юмориста ответила на травлю в соцсетях

Очередным обращением к хейтерам возлюбленная Евгения Петросяна призвала прекратить ее травлю в социальных сетях и СМИ. Происходящее на своей странице в Instagram за последние трое суток Татьяна Брухунова назвала богадельней. И по пунктам изложила свою позицию в ответ на слухи о браке с артистом, обвинения в расчетливости и разрушении семьи.

Новый пост помощница юмориста начала с того, что поблагодарила поддержавших ее в последние 72 часа на фоне поднявшегося негатива. Татьяна отметила, что таких людей оказалось больше, чем «неадекватных фанатиков». Во втором пункте дама запретила себя жалеть и объявила, что у нее все хорошо. В третьем — коснулась темы отношений с комиком.

«Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу всех вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему», — написала Брухунова.

Instagram @bruhunova

Далее автор поста попросила не обращаться к ней за комментариями о личной жизни.

«Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на «доброжелателей“», — заявила автор.

Последним пунктом она ответила на обвинения в СМИ.

«В России клевета безнаказанна. Раз представители масс-медиа за публичную ложь не перемещаются из уютного офиса за решетку», — добавила Татьяна.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей женитьбе.