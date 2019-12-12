Экспонаты для Музея Победы создают в Петербурге

Уникальную экспозицию, посвященную юбилею победы в Великой Отечественной войне готовят петербургские художники. Трехмерные панорамы в деталях покажут серию исторических эпизодов.

Один из них посвящен обороне Брестской крепости в первые дни войны. Авторы пытаются отразить всю трагедию, в том числе, через лица людей, которых застало врасплох нападение Германии.

«Передо мной эскиз сцены, которую зрители увидят, пройдя в интерьер крепости. Он увидит, как немцы напали на госпиталь и отдельные бойцы стоят уже у окна, а медсестры, которые оказались в момент сражения в госпитале, тоже начинают вести бой», — рассказывает автор трехмерных панорам Дмитрий Поштаренко.

Задача художников — максимально передать те страшные события. Прорабатывается каждая деталь. Особо пристальное внимание мастера уделяют костюмам.

«Мы ходим в музеи и смотрим оригинальные вещи, смотрим их фактуру. Мы добиваемся до каждого шовчика, чтобы каждый шовчик говорил о характере человека. Заплатка, как он ее сделал, материал, из которого она сделана», — поясняет реквизитор команды «Невский Баталист» Мария Волох.

Еще одна трехмерная панорама расскажет о преступлениях фашистов на оккупированных территориях. Посетители увидят как разоряли Великий Новгород и вывозили знаменитую Янтарную комнату из Екатерининского дворца в Царском Селе. В основу проекта легли реальные рассказы ветеранов, а также архивные документы. Готовую экспозицию представят в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне, открыли в Петербурге.