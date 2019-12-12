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«Такие водятся в Армении» Алена Свиридова показала своего возлюбленного фанатам

, 15:51 | Мия Субботина Фото 196

Певица вместе со своим мужчиной бизнесменом Давидом Варданяном побывала на пышном приеме.

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Фото, видео: Instagram @alenasviridova

Российская певица Алена Свиридова решила показать своего возлюбленного поклонникам в Instagram. Звезда опубликовала фото со своим мужчиной — бизнесменом Давидом Варданяном.

Влюбленные побывали на торжестве по случаю празднования национального дня Катара. В 2022 году там пройдет чемпионат мира по футболу. 57-летняя артистка намекнула, что хочет побывать в этой стране.

«По случаю празднования национального дня Катара в Метрополе состоялся грандиозный прием:) мой парень был как раз в теме:) я ни разу не была в Катаре, захотелось поехать», — подписала пост звезда.

Instagram @alenasviridova

Одна из поклонниц звезды сделала комплимент ее избраннику написав, что тоже хочет отправиться в эту страну, чтобы встретить такого же симпатичного мужчину.

«Я рада за Вас, Алена и за Вашего парня! Смотритесь суперски! Надо и мне ехать в Катар, где водятся такие красавцы», — написала она.

«Такие водятся в Армении», — ответила знаменитость.

Остальные комментарии поклонники написали в адрес пары и отметили, что Алена с Давидом шикарно смотрятся вместе.

«Вы классные!»;

«Замечательная пара»;

«Вы оба счастливы, по глазам видно, рада за Вас», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Свиридова рассказала, каких мужчин предпочитает.

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