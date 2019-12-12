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«На этом фото много секса»: Тодоренко снялась в мокрой майке без белья

, 14:38 | Валентин Черников Фото 3 281

Звезда «Орла и решки» вышла под дождь на Бали и покорила поклонников.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Откровенное фото Регины Тодоренко с Бали раздразнило ее фанатов в Instagram. В микроблог ведущая выложила снимок, на котором стоит в белой майке под дождем без нижнего белья.

«Погода на Бали порадовала! Проливные тропические дожди», — такой нейтральной подписью сопроводила провокационный снимок телеведущая.

Instagram @reginatodorenko

Звезда «Орла и решки» испытала на себе превратности климата в городе Убуд — нагорной части Бали. Место окружено тропическими лесами, рисовыми полями и террасами, среди которых расположились индуистские храмы и святилища. Сама теледива не случайно назвала Убуд раем и не разочаровалась в нем даже после начавшегося ливня.

Поклонники же не стали рассуждать о погоде и прелестях Бали, увидев крупным планом практически обнаженную, благодаря мокрой полупрозрачной майке, грудь Тодоренко.

«Кормящую мать всегда видно»;

«Красавица и умница!»

«Вот это да! Какая там погода, когда тут такое!»

«На этом фото много секса», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко восхитила Собчак своим шпагатом.

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