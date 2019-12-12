«Перепутал»: Харламов извинился перед «Концерт.ру» за обвинения в мошенничестве

Резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов на своей странице в Instagram разместил новый пост, в котором признался, что ошибся, обвиняя организацию по продаже билетов «Концерт.ру» в мошенничестве. По словам комика, на самом деле остерегаться стоит представителей агентства «Ру-Концерт», которыми представляются Кирилл Чибисов и Евгений Морозов.

«В моем предыдущем посте про людей продающих мои «концерты» и «корпоративы» я ошибся перепутав названия организаций. Оно и не удивительно, поскольку дело в расстановке слов. Итак. Не доверяйте «Ру-Концерту», доверяйте «Концерт.ру». <…> Короче, пусть не обижается на меня «Концерт.ру», — написал артист.

Instagram @garikkharlamov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харламов призвал поклонников не сотрудничать с Кириллом Чибисовым и Евгением Морозов, которые представляются агентами юмориста и берут с людей деньги в обмен на обещание, что резидент Comedy Club выступит на их корпоративных или других мероприятиях.