Гарик Харламов предупредил о мошенниках, которые представляются его агентами

Юморист Гарик Харламов предупредил своих фанатов о мошенниках, которые представляются его агентами. Видеообращение артист опубликовал на своей странице в Instagram.

«Друзья, важное сообщение. Появились мошенники — Кирилл Чибисов и Евгений Морозов из концертного агентства, якобы агентства, — Концерт.ru», — начал свое обращение Харламов.

По его словам, названные люди берут с людей деньги в обмен на обещание, что резидент Comedy Club выступит на их корпоративных или других мероприятиях. Артист подчеркнул, что ни Кирилл Чибисов, ни Евгений Морозов не являются его агентами. Узнать настоящих представителей юморист предложил в шапке своего профиля в Instagram или в Comedy Club.

«Друзья, много раз перепроверяйте, с кем вы имеете дело, и являются ли эти люди представителями того или иного артиста во избежание эксцессов, которые уже случились, к сожалению, с моим именем. Будьте аккуратны», — заключил Харламов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю организатора концертов из подмосковного Солнечногорска. Она сообщила, что ее якобы обманул человек, представляющийся официальным директором Гарика Харламова. Женщина не задумываясь перечислила ему аванс в размере четверти миллиона рублей.