Уголовное дело возбуждено по факту угроз жизни сыну Плющенко и Рудковской

УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области возбудило уголовное дело по факту угроз жизни шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы супругов.

7 ноября родители несовершеннолетнего ребенка подали соответствующее заявление, в котором также говорилось о вымогательстве у них неизвестными через соцсети двух миллионов рублей под угрозой расправы с ними и их сыном, известным в Instagram как «Гном Гномыч».

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Максимальное наказание по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» составляет до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некая злоумышленница угрожала расправой и «насылала» проклятия Гном Гномычу.