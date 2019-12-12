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Уголовное дело возбуждено по факту угроз жизни сыну Плющенко и Рудковской

, 16:19 | Сергей Зеленский Видео 48

Неизвестные угрожали звездным родителям расправиться с Гном Гномычем, и требовали два миллиона рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Anna Salynskaya; Известия / Алексей Майшев, Михаил Терещенко, Дмитрий Коротаев

УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области возбудило уголовное дело по факту угроз жизни шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы супругов.

7 ноября родители несовершеннолетнего ребенка подали соответствующее заявление, в котором также говорилось о вымогательстве у них неизвестными через соцсети двух миллионов рублей под угрозой расправы с ними и их сыном, известным в Instagram как «Гном Гномыч».

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Максимальное наказание по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» составляет до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некая злоумышленница угрожала расправой и «насылала» проклятия Гном Гномычу.

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