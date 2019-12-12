Причину пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» будет выяснять комиссия

Причину пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» предстоит выяснить специально созданной комиссии. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщил руководитель пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

«Очевидная причина возникновения этого происшествия — это проведение огневых работ. Что стало конкретной причиной: человеческий фактор или какие-то другие обстоятельства, — это все будет выясняться комиссией. Комиссия безусловно будет создана для расследования причин происшествия», — рассказал представитель ЦС «Звездочка».

Судно загорелось во время проведения ремонтных работ в доке в Мурманске. В настоящее время пожар на корабле локализован.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших при пожаре на авинесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».