«Спасибо маме за меня»: Светлаков в день рождения показал семейную реликвию

Сергей Светлаков 12 декабря празднует день рождения. Знаменательную для себя дату артист отметил трогательной публикацией в Instagram.

В социальной сети комик выложил фотографию своей бирочки из роддома, на которой обозначены рост, вес и время рождения будущей звезды. В описании снимка он поблагодарил маму за собственное появление на свет.

Instagram @ssvetlakov

В комментариях поклонники поздравили любимого артиста с праздником и оставили немало теплых пожеланий. Отметились под публикацией и звездные друзья Светлакова — некоторые коллеги Сергея по сцене, как например Иван Ургант, решили блеснуть чувством юмора.

«Как здорово, что сохранился этот кусочек кожи с плеча!» — пошутил над бежевой биркой Ургант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Светлаков тайно приехал в Киев на шоу бывшего коллектива Зеленского.