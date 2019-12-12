«Два ненормальных человека»: Как Латынина увела мужа из семьи

Советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина дала откровенное интервью в программе на телеканале «Россия-1».

Заслуженный тренер СССР рассказала об отношениях со своим первым мужем Иваном Латыниным и знакомстве со вторым — Юрием Фельдманом. Сравнивая свои романы, спортсменка отметила, что чувства к Ивану у нее возникли еще в школьные годы, в то время как в Юрия она влюбилась в зрелом, осознанном возрасте. В момент знакомства с профессором ей был уже 51 год, и тогда она поняла, что встретила «того самого».

Первая встреча Латыниной с Фельдманом произошла на базе отдыха. Ее будущий муж предложил ей сыграть в теннис, и она без раздумий согласилась. По словам гимнастки, со временем мужчина ей признался, что не знал о профессиональной деятельности звезды мирового спорта.

«То, что пережила я, встретив Юру, это ни с чем несравнимо. <…> Он спросил: „А вы умеете играть в теннис?“ Я ответила, что, к сожалению, не умею. И он стал меня учить», — вспомнила Лариса.

Олимпийская чемпионка с теплом вспомнила о том, как зарождались ее отношения с будущим супругом. Например, один поцелуй руки произвел на нее такое впечатление, что она не может его забыть до сих пор.

«Когда в одно прекрасное время он взял мою руку, прощаясь со мной, и поцеловал вот здесь (Прим.ред. — запястье), вы знаете, я поняла, что за этим человеком я могу идти куда угодно и когда угода. Вот с Юрой я себя наконец-то почувствовала настоящей женщиной», — призналась Латынина.

Она не стала скрывать, что создать счастливое будущее с Юрием ей мешало одно серьезное препятствие: мужчина был женат. Однако ради гимнастки он принял решение оставить семью, хотя это ему далось непросто.

«Он был женат, и когда он подал заявление о разводе, его вызвали в партком, сказали: «Или партийный билет кладешь на стол», — рассказала спортсменка.

Ее дочь от первого брака Татьяна поделилась своими воспоминаниями об отношениях матери с Юрием.

«Это было два абсолютно ненормальных человека, причем в возрасте», — не без иронии отметила женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Латынина опровергла слова Ольги Корбут об отобранной у нее медали.