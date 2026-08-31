Невеста прыгнула за гостем в реку во время свадьбы

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Мужчина сорвался с палубы и упал в Большую Невку.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Невеста в Петербурге прыгнула за гостем в реку во время свадьбы

Свадебная церемония на теплоходе в Петербурге обернулась спасательной операцией. Когда судно проходило по Большой Невке, один из гостей сорвался с палубы. Невеста прямо в свадебном платье прыгнула за борт, увидев, что ее родственник начал тонуть.

Молодых людей достали из воды проплывавшие мимо на патрульном катере сотрудники водной полиции. Девушка и ее родственник не пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети широко обсуждается история, опубликованная на Reddit, о женихе, который бросил невесту прямо во время свадебного вечера. Причиной стала переписка девушки с коллегой, которую мужчина обнаружил в ее телефоне из-за постоянных уведомлений.

По словам одного из гостей, жених, увидев сообщения, усомнился в верности невесты, остановил оформление брака и попросил ведущего не подавать документы. Пара также отказалась от свадебного путешествия и вернула подарки гостям. Приглашенные узнали о случившемся лишь спустя несколько недель, а невеста якобы пыталась сохранить отношения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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