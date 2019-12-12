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  4. Число госпитализированных после пожара на авианесущем крейсере достигло 12 человек

Число госпитализированных после пожара на авианесущем крейсере достигло 12 человек

, 17:33 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 177

Судьба еще трех человек остается неизвестной.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, согласно последним данным, увеличилось до 12 человек. Судьба еще троих остается неизвестной.

По информации 5-tv.ru, все, кто получил травмы в результате ЧП, госпитализированы в медицинские учреждения Мурманской области. У большинства из них врачи уже диагностировали отравление угарным газом.

По предварительной версии, причиной возгорания стали сварочные работы, проводимые на корабле. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье. На данный момент пожар удалось локализовать.

Точную причину происшествия предстоит выяснить специально созданной комиссии.

Ранее 5-tv.ru привел список пострадавших в результате пожара.

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