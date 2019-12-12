В смертельном ДТП рядом с Сочи пострадали пять человек, из них четверо — погибли. Как стало известно 5-tv.ru, На автодороге Адлер — Красная Поляна по невыясненной пока причине столкнулись «Фольксваген Поло» и «Рендж Ровер». На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, детей среди погибших нет.
В смертельном ДТП рядом с Сочи погибли четыре человека
Сегодня, 18:47 | Марина Неруцких Происшествия Видео 108
На автодороге Адлер — Красная Поляна столкнулись «Фольксваген Поло» и «Рендж Ровер».
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
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