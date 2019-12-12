В смертельном ДТП рядом с Сочи погибли четыре человека

Смотрите также:

Закрыть

«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря

Какие пять знаков зодиака в ближайшие пять лет будут купаться в счастье?

Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия

«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

«Ее мне дали на сдачу»: петербуржец о двухрублевой монете за миллиард

Гороскоп на 8 декабря: Луна в Тельце сулит успех в финансовых делах

Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены

Расставание с иллюзиями: Тенденции 2020 года для всех знаков зодиака