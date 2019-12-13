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Психиатр рассказал, откуда у детей появляется склонность к агрессии

, 5:05 | Сергей Зеленский Видео 42

По мнению Эрика Кодзаева, основы мировосприятия ребенка закладываются в семье, но государство недостаточно времени уделяет системе образования.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /uwe umstätter, /Tommy Seiter, /imago stock&people, /Bernhard, A.

Склонность к агрессии или деспотизму может передаться по наследству от одного из родителей. Такая ситуация обусловлена генетикой, а также недостаточным контролем государства системы воспитания и образования. Об этом рассказал ФАН психиатр Эрик Кодзаев.

В настоящее время и в школах, и в детских садах идет упор на больший охват детей, в то время как гармоничное развитие каждого ребенка уходит на второй план. В советское время система образования была под всеобъемлющим контролем, который положительно влиял на воспитание у подрастающего поколения общечеловеческих ценностей.

Он привел в пример группу в детсаде, в которую попадают малыши из разных социальных слоев и с разным воспитанием. То есть, в нынешних условиях индивидуально детьми занимаются лишь дома. Поэтому основы мировосприятия закладываются с раннего детства в семье. В частности, если один из близких родственников имеет замашки деспота, склонен к травле, то у ребенка есть все «шансы» скопировать такую модель поведения.

В то же время, есть случаи, когда склонность к агрессии и деспотизму передается генетически, являясь наследственным фактором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать в социальных сетях.

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