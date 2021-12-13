День Андрея Первозванного: что можно и категорически нельзя делать 13 декабря

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 1 889

На Руси верили, что сегодня нежелательно принимать гостей — даже если это близкие и хорошо знакомые вам люди. При этом в Андреев день накрывали сытный стол.

День Андрея Первозванного: что можно и категорически нельзя делать 13 декабря

Фото: azbyka.ru, globallookpress.com /Hartmut Schmidt, /Yuriy Kaver, /Donal Husni

Православные верующие 13 декабря чтят память апостола Андрея Первозванного. В Евангелии от Иоанна значится, что именно он был первым призван Христом.

Родился будущий святой в Галилее, в городе Вифсаиде. С юных лет Андрей был намерен посвятить себя служению Богу. Поэтому, повзрослев, молодой мужчина отказался вступать в брак и сохранял целомудрие.

Апостол Андрей стал первым из учеников Иисуса Христа и привел в веру своего брата Симеона, ставшего впоследствии апостолом Петром. День памяти святого в народе называют Андреем осенним или Андреевым днем.

Что можно делать 13 декабря

Андрей Первозванный считается покровителем рыбаков и моряков. Поэтому 13 декабря верующие, в окружении которых есть представители таких профессий, посещают церковь и молятся апостолу, прося защитить тех, кто ходит в море.

По традиции, в Андреев день накрывают сытный стол. Поскольку праздник выпадает на Рождественский пост, излишеств в меню быть не должно — предполагается употребление горячей пищи без масла. Однако те, кто не придерживается поста, могут позволить себе в этот день рыбные блюда.

Чего нельзя делать 13 декабря

В этот день строжайше запрещено шить, ткать и прясть — на Руси верили, что так можно запутать рыболовные сети Андрея Первозванного и вызвать его немилость.

Считалось, что в этот день особую силу набирает нечистая сила, поэтому категорически не рекомендовалось покидать дом. По этой же причине плохой приметой было пускать в дом гостей — даже если это близкие и хорошо знакомые вам люди.

Приметы на 13 декабря

  • Выпавший на Андрея снег может до самого апреля лежать.
  • Кошка особенно старательно вылизывается — погода будет холодной и ясной.
  • Облака быстро и низко плывут — к стуже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нельзя делать в Парамонов день.

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