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  4. По меньшей мере 60 воспитанников детсада заболели сальмонеллезом в Ханты-Мансийске

По меньшей мере 60 воспитанников детсада заболели сальмонеллезом в Ханты-Мансийске

, 6:31 Эфирная новость 8

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют, как в дошкольном учреждении соблюдали санитарные нормы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ricardo Demurez, 5-tv.ru

В детском саду Ханты-Мансийска зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза. Диагноз подтвердился у более чем 60 детей.

Прокуратура проводят экстренную проверку.

Сам детский сад закрыт на карантин. У большинства малышей заболевание проходит в легкой форме, но вот троих детей пришлось госпитализировать.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют помещения, чтобы выяснить, соблюдались ли в саду элементарные санитарные нормы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ижевске расследуют смерть годовалого ребенка в частном детсаду.

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