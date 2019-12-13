По меньшей мере 60 воспитанников детсада заболели сальмонеллезом в Ханты-Мансийске

В детском саду Ханты-Мансийска зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза. Диагноз подтвердился у более чем 60 детей.

Прокуратура проводят экстренную проверку.

Сам детский сад закрыт на карантин. У большинства малышей заболевание проходит в легкой форме, но вот троих детей пришлось госпитализировать.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют помещения, чтобы выяснить, соблюдались ли в саду элементарные санитарные нормы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ижевске расследуют смерть годовалого ребенка в частном детсаду.