По меньшей мере 60 воспитанников детсада заболели сальмонеллезом в Ханты-Мансийске

В детском саду Ханты-Мансийска зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза. Диагноз подтвердился у более чем 60 детей.
Прокуратура проводят экстренную проверку.
Сам детский сад закрыт на карантин. У большинства малышей заболевание проходит в легкой форме, но вот троих детей пришлось госпитализировать.
Сотрудники Роспотребнадзора проверяют помещения, чтобы выяснить, соблюдались ли в саду элементарные санитарные нормы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ижевске расследуют смерть годовалого ребенка в частном детсаду.