Джонсон призвал консерваторов праздновать победу после парламентских выборов

Сторонники Brexit празднуют победу. В Великобритании в эти минуты подводят предварительные итоги внеочередных выборов в парламент.

Согласно данным exit poll, лидирует партия премьер-министра Бориса Джонсона. Не дожидаясь окончательных результатов, он призвал своих сторонников отметить это событие.

Если к утру ситуация не изменится, то консерваторы получат большинство в парламенте. А значит смогут поставить точку в затянувшемся выходе из Евросоюза.

Интерес к этим выборам у британцев колоссальный. Накануне к избирательным участкам по всей стране выстроились огромные очереди.

Борис Джонсон вновь проявил артистизм — пришел с любимой собакой и позировал перед журналистами. А его главному конкуренту — лейбористу Джереми Корбину похоже не до веселья. Его однопартийцы после провала на выборах будут искать нового лидера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Джонсон испугался вопросов журналистов и спрятался в холодильнике.