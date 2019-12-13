В российских поездах предложили создать курилки

В российских поездах дальнего следования предложили создать курилки, сообщает RT. По мнению сопредседателя Общероссийского движения за права курильщиков Ольги Беклемищевой, не стоит ограничиваться возвращением специально выделенных мест для любителей табачных изделий в аэропортах.

«Нужно просто развести максимально далеко курящих и некурящих. Еще бы мы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков», — сказала Ольга Беклемищева.

Эксперт, при этом, поддержала принятие Государственной думой закона о создании курилок в зданиях аэровокзалов.

«Поскольку часто бывают достаточно длительные полеты, а человек на борту самолета курить не может, то хотя бы перед дорогой он должен покурить…», — заключила Ольга Беклемищева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах. Законопроект был принят в третьем чтении.