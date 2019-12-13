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«Копия отца»: Нонна Гришаева показала повзрослевшего сына

, 9:25 | Мия Субботина Фото 628

Актриса опубликовала совместный снимок с наследником и поздравила его с днем рождения.

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Фото, видео: Instagram @grishaevanonna

Российская актриса Нонна Гришаева трогательно поздравила своего сына Илью с 13-летием. В кадре артистка позирует вместе с именинником в роскошном кабриолете, при этом нежно приобняв сына. Совместный снимок с наследником звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«Сынок, с Днем Рождения! Ты ступаешь на большую дорогу, которая поведет тебя во взрослую жизнь, полную событий и приключений!.. Помни, что я всегда рядом», — подписала пост знаменитость.

Instagram @grishaevanonna

Подписчики отметили невероятное сходство во внешности Ильи с отцом, а также написали ему свои многочисленные пожелания и поздравления в комментариях.

«Папин сын»;

«Как же он похож на своего отца! От души поздравляю с днем рождения»;

«Копия отца»;

«Желаем ему светлого будущего. Он так похож на папу», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нонна Гришаева укрыла Александра Олешко меховой накидкой.

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