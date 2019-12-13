  1. Пятый канал
  4. «Нежные нежности!»: Нонна Гришаева укрыла Александра Олешко меховой накидкой

«Нежные нежности!»: Нонна Гришаева укрыла Александра Олешко меховой накидкой

, 6:36 | Мия Субботина Фото 200

Актриса разместила трогательную фотографию с «любимым партнером» по съемочной площадке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @grishaevanonna

Российская актриса театра и кино Нонна Гришаева нежно обняла своего коллегу актера Александра Олешко. Кадр звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.

Артисты выбрали праздничные костюмы. Нонна позирует в блестящем платье и белой меховой накидке, прикрывая ею голову Олешко. Он в свою очередь предпочел синий костюм, который дополнил бабочкой в тон яркому пиджаку.

«А под крылом, любимый партнер», — написала звезда.

Instagram @grishaevanonna

Поклонники знаменитости восхитились совместным снимком любимых артистов и написали им комплименты. Многие вспомнили их прекрасный дуэт в фильме «Мужчина с гарантией», где они сыграли главные роли.

«Нежные нежности!!!»;

«Пересматривала недавно „Мужчина с гарантией“. Очень хорошо смотритесь и играете вместе»;

«Шикарные!»;

«Самый классный творческий дуэт!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нонна Гришаева напугала фанатов фразой о смене прически.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.23
-0.34 70.43
-0.03
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

8:06
Путин присвоил врио губернатора Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника
8:00
«Засыпает крош»: Решетова нежно убаюкивает сына Тимати — видео
7:55
Названы имена спортсменов года по версии Минспорта РФ
7:47
«Утонченная и нежная»: Зара в роскошном наряде пленила фанатов своей красотой
7:44
Кто и зачем хочет взять под опеку скульптуру знаменитого зайца у Петропавловской крепости
7:36
Длинноногая Подольская сексуально станцевала в коротком платьице — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений
ТОП-3 недорогих кулинарных шедевра на Новый 2020 год
«Вылитая мамуля»: Лиза Галкина примерила образ Аллы Пугачевой

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]