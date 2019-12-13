«Нежные нежности!»: Нонна Гришаева укрыла Александра Олешко меховой накидкой

Российская актриса театра и кино Нонна Гришаева нежно обняла своего коллегу актера Александра Олешко. Кадр звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.

Артисты выбрали праздничные костюмы. Нонна позирует в блестящем платье и белой меховой накидке, прикрывая ею голову Олешко. Он в свою очередь предпочел синий костюм, который дополнил бабочкой в тон яркому пиджаку.

«А под крылом, любимый партнер», — написала звезда.

Instagram @grishaevanonna

Поклонники знаменитости восхитились совместным снимком любимых артистов и написали им комплименты. Многие вспомнили их прекрасный дуэт в фильме «Мужчина с гарантией», где они сыграли главные роли.

«Нежные нежности!!!»;

«Пересматривала недавно „Мужчина с гарантией“. Очень хорошо смотритесь и играете вместе»;

«Шикарные!»;

«Самый классный творческий дуэт!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нонна Гришаева напугала фанатов фразой о смене прически.