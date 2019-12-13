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Рыболовецкий траулер с 10 иностранцами на борту задержан на Сахалине

, 8:53 | Ниса Мурзанаева Видео 81

Экипаж судна осуществлял незаконную трудовую деятельность.

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Фото, видео: ТАСС/Буймистров Игорь, МВД РФ

Рыболовецкий траулер с десятью иностранными гражданами на борту задержан сотрудниками полиции на Сахалине. Экипаж судна осуществлял незаконную трудовую деятельность. Возбуждено административное производство, сообщают в региональном УМВД РФ.

«Установлено, что вышеуказанные лица в нарушение действующего законодательства осуществляли на рыболовецком судне трудовую деятельность, не имея на это соответствующих документов», — сказали в ведомстве.

В настоящий момент все трудовые мигранты задержаны правоохранителями. В отношении их возбуждено административное производство по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ». Максимальное наказание — штраф в размере семи тысяч рублей и выдворение из России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судно с россиянами и украинцами на борту задержано в Малайзии.

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