«Ты вообще человек?!» Идеальное тело Эмили Ратаковски поразило фанатов

Американская модель и предпринимательница Эмили Ратаковски продолжает радовать поклонников эротическим контентом. Манекенщица опубликовала в Instagram соблазнительный снимок, на котором продемонстрировала стройную фигуру в нижнем белье. «Горячей» публикацией знаменитость хотела привлечь фанаток к новости — впервые ее бренд запустил в производство бюстгальтеры с косточкам.
Однако большинство поклонников Эмили Ратаковски обратили внимание отнюдь не на ее сексуальный откровенный наряд. Подписчиков впечатлило идеальное тело кумира: стройные ноги, тонкая талия, худенькие ручки, подтянутые упругие формы.
За несколько часов снимок набрал около одного миллиона лайков. Более трех тысяч пользователей оставили под фото восхищенные комментарии.
«Твои тренировки, должно быть, очень интенсивные»;
«Господи, ты вообще человек?!»
«Богиня!»
«Идеальное тело!» — написали фолловеры.
Всего в соцсети на Эмили Ратаковски подписаны порядка 25 миллионов человек. Модель приобрела популярность и любовь фанатов благодаря съемкам в откровенных клипах и фотосессиях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что абсолютно голая Эмили Ратаковски сексуально прикрыла грудь руками.