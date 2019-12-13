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«Ты вообще человек?!» Идеальное тело Эмили Ратаковски поразило фанатов

, 10:59 | Ниса Мурзанаева Фото 630

28-летняя модель показала стройную фигуру в соблазнительном нижнем белье.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Американская модель и предпринимательница Эмили Ратаковски продолжает радовать поклонников эротическим контентом. Манекенщица опубликовала в Instagram соблазнительный снимок, на котором продемонстрировала стройную фигуру в нижнем белье. «Горячей» публикацией знаменитость хотела привлечь фанаток к новости — впервые ее бренд запустил в производство бюстгальтеры с косточкам.

Однако большинство поклонников Эмили Ратаковски обратили внимание отнюдь не на ее сексуальный откровенный наряд. Подписчиков впечатлило идеальное тело кумира: стройные ноги, тонкая талия, худенькие ручки, подтянутые упругие формы.

Instagram @emrata

За несколько часов снимок набрал около одного миллиона лайков. Более трех тысяч пользователей оставили под фото восхищенные комментарии.

«Твои тренировки, должно быть, очень интенсивные»;

«Господи, ты вообще человек?!»

«Богиня!»

«Идеальное тело!» — написали фолловеры.

Всего в соцсети на Эмили Ратаковски подписаны порядка 25 миллионов человек. Модель приобрела популярность и любовь фанатов благодаря съемкам в откровенных клипах и фотосессиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что абсолютно голая Эмили Ратаковски сексуально прикрыла грудь руками.

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