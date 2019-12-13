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Видео: момент мощного взрыва при тушении пожара на складе в Москве

, 13:38 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное видео 576

На связь не выходят шесть сотрудников МЧС, участвующих в устранении возгорания.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Мощный взрыв прогремел во время тушении пожара на складе тканей в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео момента хлопка.

На кадрах видно, как несколько бригад МЧС борются с возгоранием, площадь которого достигла уже трех тысяч квадратных метров. В какой-то момент раздается мощный взрыв.

Известно, что при тушении пожара пострадал один спасатель. По некоторым данным, на связь не выходят еще шесть сотрудников МЧС, участвующих в устранении возгорания.

На месте работает передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве на выявление превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных частиц продуктов горения. В ликвидации пожара участвует авиация — на месте работает вертолет Ка-32а.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар разгорелся на складе тканей в Москве.

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