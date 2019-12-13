Шесть спасателей не выходят на связь при тушении пожара на складе в Москве

Шесть спасателей не выходят на связь при тушении пожара на складе тканей в Москве. Кроме того, по предварительной информации, в ходе тушения пожара пострадал один сотрудник спасательной службы.

В настоящий момент площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Произошло частичное обрушение конструкций перекрытия.

Эксперты работают над выявлением превышения предельно допустимой концентрации вредных частиц продуктов горения. В ликвидации пожара участвует авиация — на месте работает вертолет Ка-32а, оборудованный специальным водосливным устройством. Запрашивается второе воздушное судно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар разгорелся на складе тканей в Москве.